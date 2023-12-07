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В центре Днепра устанавливают ханукию (ВИДЕО)

Сегодня 15:29
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Вечером 7 декабря 2023 года у иудеев всего мира начнется празднование Хануки, которое продлится 8 дней.

Новости Днепра про В центре Днепра устанавливают ханукию (ВИДЕО)

На этот праздник иудеи ставят специальный подсвечник – ханукию. Поэтому Хануку также называют «праздником свечей».

В центре Днепра также устанавливают ханукию – на Европейской площади.

Об этом сообщает dnepr.info.

Отметим, Ханука — это праздник, посвященный победе над преследователями веры и освящению Иерусалимского храма. События, которым посвящена Ханука, произошли за 170 лет до нашей эры. Тогда Иудеей правили греки, которые навязывали жителям язычество и разрушали иудейские святыни. Некоторые евреи переняли обычаи и верования греков, а меньшая часть осталась верна Торе (их называли маккавеями).

Часть населения, которая сохранила иудейские верования, подняла восстание и освободила Иерусалим от греков. Маккавеи решили освятить оскверненный язычниками Иерусалимский храм. Для обряда очищения иудеям нужно восемь дней подряд освещать помещение. Когда маккавеи вошли в храм, то поняли, что ритуального масла у них осталось всего на один день горения лампады. Однако произошло чудо и огонь не гас восемь дней. Так праведные иудеи смогли победить захватчиков родины и очистить храм после них.

Иудеи празднуют Хануку восемь дней, воздерживаясь от работы и благодаря Бога за чудо. Главным символом праздника является ханукия. Это подсвечник с девятью свечами — одной высокой по центру и четырьмя короткими с двух сторон. Центральной свечой верующие поджигают боковые — по одной в каждый день праздника.

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