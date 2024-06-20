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В центре Днепра упавшее из-за урагана дерево перегородило дорогу

Сегодня 16:11
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В Днепре ветер натворил беды.

Новости Днепра про В центре Днепра упавшее из-за урагана дерево перегородило дорогу

В четверг, 20 июня, Днепр накрыл ураган. Шквальный ветер и сильный дождь начался на левом берегу, но вскоре ветрюган добрался до правого берега, наделав немало беды.

В Ситуационном центре сообщили о перекрытии дорожного движения по ул. Антоновича между пр. А. Поля и ул. Херсонская в связи с падением дерева.

Кроме этого, горожане сообщают, что на Кодакском спуске дерево упало и тоже перекрыло дорогу. Мужчины пытались убрать дерево, преградившее путь, но он оказался слишком тяжелым.

Ожидается, что непогода будет бушевать в городе до полуночи.

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Новости Днепра про В центре Днепра упавшее из-за урагана дерево перегородило дорогуУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра упавшее из-за урагана дерево перегородило дорогуРусский

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