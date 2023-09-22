В центре Днепра стоит здание, которое никогда не меняло свой внешний вид (ФОТО)

Журналисты dnepr.infо нашли одно из таких зданий в центре Днепра.
Первое отделение почты в Екатеринославе открылось в 1787 году. В 1839 году для возведения контры главпочтамта городской властью был выкуплен участок на центральном проспекте. На участке уже было здание, оно и служило почтой, в 1905 году к нему было пристроено еще одно в стиле модерн – поток корреспонденции рос, устанавливались телеграфы, почтовому отделению необходимо было расширение.
Тут же, рядом с конторой жил и начальник почты.
В 1917 году вокруг здания велись бои. В самом здании находились силы УНР, но позже здание было взято большевиками. Любопытно, что изначально большевики заняли здание напротив почты и регулярно перестреливались с войсками УНР, но при этом фасад здания не пострадал, но внутри помещения все же были реконструированы в 1930-х годах.
Во время Второй мировой войны здание также чудом уцелело. До сих пор фасад построенного в 1905 года здания остается практически неизменным.
В разные годы главпочтамт Днепра посетили Дмитрий Яворницкий, Нестор Махно, Олесь Гончар, Максим Рыльский. Информация о том, кто бывал в центральном отделении висит на памятной табличке в операционном зале.
старое фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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