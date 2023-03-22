В центре Днепра столкнулись Tesla и такси: движение затруднено

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня, 22 марта, в центре Днепра на улице Шолом-Алейхема, возле «Меноры», произошла авария.

Там столкнулись Tesla и такси службы Uklon. Все из-за того, что на узкой улочке по обе стороны припарковано очень много автомобилей, поэтому транспорту очень сложно проехать.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Движение по улице затруднено, поэтому учитывайте эту информацию.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО).

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