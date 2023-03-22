В центре Днепра столкнулись Tesla и такси: движение затруднено

Сегодня, 22 марта, в центре Днепра на улице Шолом-Алейхема, возле «Меноры», произошла авария.
Там столкнулись Tesla и такси службы Uklon. Все из-за того, что на узкой улочке по обе стороны припарковано очень много автомобилей, поэтому транспорту очень сложно проехать.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Движение по улице затруднено, поэтому учитывайте эту информацию.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. 97% воды на всей…
В Днепре кот, которого спасли из высокого дерева, ищет хозяев.
22 марта в Днепре произошло ДТП с двумя грузовиками.
Сегодня, 22 марта, в Днепре завершают отопительный сезон – самый…
Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.
Бой Усика за звание абсолютного чемпиона сорвался.
Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. 97% воды на всей Земле – это морская вода, которую нельзя пить. Еще 2% пресной воды находится в форме ледовиков или глубоко под землей, для потребностей людей остается только 1% всей воды, что есть…
В Запорожье в результате ракетного удара пострадали дети.
В Днепре кот, которого спасли из высокого дерева, ищет хозяев.
Россияне продолжают терроризировать жителей Украины.
22 марта в Днепре произошло ДТП с двумя грузовиками.
Сегодня, 22 марта, в Днепре завершают отопительный сезон – самый тяжелый за все годы независимости Украины.
В Днепре есть три официальных и еще несколько «диких» пляжей, на которых запрещено купаться, но горожане все равно их посещают, загорают там и купаются. Но есть и заброшенные пляжи, которые почти никто не посещает. Журналисты dnepr.info побывали на одном из…
В Днепре резко потеплеет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!