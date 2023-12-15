В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта: подробности

В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта.
Так, в связи с завершением ремонта трамвайного переезда на перекрестке просп. Д. Яворницкого и ул. М. Грушевского с 16 декабря временная схема объезда – отменяется. То есть при съезде с Нового моста движение по ул. Владимира Великого на участке от ул. Европейской до ул. Владимира Мономаха для частного транспорта будет запрещено.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что движение на участке будет разрешено только для общественного транспорта.
В ночь с 15 на 16 декабря временные дорожные знаки демонтируют, а светофоры вернут в предыдущий режим работы.
Учитывайте эту информацию во время поездок и обращайте внимание на знаки!
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме.
Читайте также:
Автор:
Традиционно под Новый год в Днепре появляются вакансии с временной…
Будьте осторожны!
В Днепре спасали молодого человека, который внезапно потерял сознание.
Портал Numbeo добавил Днепр в рейтинг городов мира с самой…
Традиционно под Новый год в Днепре появляются вакансии с временной занятостью – сотрудники нужны на краткий срок, пока длятся праздники, но в части вакансий в дальнейшем соискатель может рассчитывать на продолжение трудовых отношений.
Будьте осторожны!
В Днепре спасали молодого человека, который внезапно потерял сознание.
Портал Numbeo добавил Днепр в рейтинг городов мира с самой дорогой недвижимостью.
Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это военный план Путина до 2026 года" аналитика Юлиана Репке, в которой отмечено, что россия планирует продолжать войну в Украине до 2026 года и планирует захватить Днепр, Харьков и другие города.
В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.
Известный украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак, более известный как YARMAK, стал жертвой грабителей.
Синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшую неделю.
Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго длиться ожидание прохождения контроля в период праздников, поскольку количество пассажиропотока увеличивается и на КПП идет большая нагрузка.
Присмотритесь внимательно к фото!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!