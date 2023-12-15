В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта: подробности

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В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта.

Так, в связи с завершением ремонта трамвайного переезда на перекрестке просп. Д. Яворницкого и ул. М. Грушевского с 16 декабря временная схема объезда – отменяется. То есть при съезде с Нового моста движение по ул. Владимира Великого на участке от ул. Европейской до ул. Владимира Мономаха для частного транспорта будет запрещено.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что движение на участке будет разрешено только для общественного транспорта.

В ночь с 15 на 16 декабря временные дорожные знаки демонтируют, а светофоры вернут в предыдущий режим работы.

Учитывайте эту информацию во время поездок и обращайте внимание на знаки!

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме.

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