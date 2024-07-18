В центре Днепра сдают в аренду квартиру, в которой не отключают свет: цена удивит

В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.

Находится квартира в центре города, по улице Короленка в закрытом дворе. Она двухэтажна и имеет качественный евроремонт. Также указывается, что там никогда не отключают свет. Стоимость за месяц – 30 тысяч для одного человека без животных и детей и 35 тысяч для семьи с детьми.

Такое объявление было опубликовано в местном телеграмм-канале.

“Сдам 1й и 2й этаж 3х эт. Дома в центре, ул. Короленко, 150м2. Закрытый двор, паркоместо во дворе. Качественный евроремонт, мебель, техника, 2 санузла. На первом этаже гостиная, кухня-столовая, санузел, на втором – гостиная, спальня, санузел. Для одного, пары, семьи с одним ребенком от 10 лет. Без животных. Готовы для диалога. Для одного человека без детей и животных цена 30000 грн., для семьи – 35000 грн. Торг возможен. Электричество не отключают”, — написала арендодательница.

В комментариях пользователи возмущаются: сначала через завышенную цену, а потом на то, что свет отключают несправедливо.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн. грн.

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