В центре Днепра расцвело подсолнечное поле (ФОТО)

Фотографиями поделились днепрянка Ирина Бормаченко.
Судя по фото, поле солнечных цветов растет на клумбе возле одного из домов. Точную локацию автор не разглашает.
Скорее всего, это декоративные подсолнухи, а не полевые. Гелиантус, так называют этот вид ярких растений, родом из Мексики. В отличие от семенных видов подсолнечника, эти растения низенькие, но тоже могут плодоносить.
Гелиантусы любят пчелы, поэтому после сезона цветения, можно собрать семена, которые не уступят вкусом обычному подсолнуху.
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