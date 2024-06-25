В центре Днепра расцвело лавандовое поле (ФОТО)

Одна из них появилась возле Днепровского академического театра оперы и балета. Лаванда там расцвела совсем недавно. Теперь в центре города есть также кусочек Прованса.
Фотографиями поделилась известная гид Днепра Инна Спириденкова на своей странице в Facebook.
Она пригласила жителей на фотосессию в душистом маленьком лавандовом поле.
«Лавандовое поле в центре Днепра! Небольшой участок с цветущей душистой лавандой прямо в центре города! Если у вас нет возможности поехать на настоящее лавандовое поле, устройте себе фотосессию в центре города, возле театра Оперы и Балета”, — написала Инна Спириденкова.
Адрес театра оперы и балета: проспект Дмитрия Яворницкого, 72.
Напомним, что лавандовую лужайку можно найти и в ботсаду ДНУ. А до настоящего лавандового поля можно доехать из Днепра за 20 минут. Также в парке Шевченко есть душистая клумба с лавандой.
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