В центре Днепра произошло ДТП с участием такси

Об этом сообщается в Telegram-канале «Днепр Оперативный».
Как рассказали очевидцы, водитель внедорожника Volkswagen двигался по проспекту Филиппа Орлика, а автомобиль службы такси марки Hyundai — по проспекту Поля. Первый перед перекрестком начал катиться и столкнулся со вторым авто.
К счастью, обошлось без жертв, однако Hyundai получил серьезные повреждения.
Правоохранители выясняют детали аварии.
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