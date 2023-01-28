В центре Днепра произошло ДТП с участием такси

В субботу, 28 января, в Днепре на перекрестке проспектов Александра Поля и Филиппа Орлика столкнулись два автомибиля, один из которых - такси службы Opti.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Днепр Оперативный».

Как рассказали очевидцы, водитель внедорожника Volkswagen двигался по проспекту Филиппа Орлика, а автомобиль службы такси марки Hyundai — по проспекту Поля. Первый перед перекрестком начал катиться и столкнулся со вторым авто.

К счастью, обошлось без жертв, однако Hyundai получил серьезные повреждения.

Правоохранители выясняют детали аварии.

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