В центре Днепра появился огород

Теперь в центре Днепра есть маленький огород.

Об этом сообщили в Центре современной культуры на официальной Facebook-странице.

Во дворе центра, расположенного в историческом здании на Крутогорном спуске, появился огород. Его создали своими руками сотрудники.

Начали неделю с создания небольшого огорода. На некоторое время отложили свои ноутбуки, заменив их на перчатки, воронку и другие садоводческие принадлежности. Для нас это был очень интересный опыт (даже для тех людей из команды, кто провел много времени в деревне и у кого огород не ассоциируется с чем-нибудь приятным). Оказалось, что огородничество может быть веселым и довольно терапевтическим занятием, позволяющим отвлечься от привычных дел и сфокусировать внимание на чем-то новом, — комментируют представители центра.

Сотрудники Центра современной культуры отметили, что рядом с ними растет мало зелени, поэтому они решили это исправить.

На маленьком клочке земли высади помидоры, мангольд, спаржу, огурцы и укроп. В дальнейшем планируется расширяться и сделать еще несколько мини-городов с овощами и зеленью.