В центре Днепра появился новый памятник: в чем его суть

В Днепре, на Троицкой площади, открыли «Памятник погибшим от бомб». Автор произведения Вадим Сидур – выдающийся художник родом из нашего города.
Днепровский памятник увеличена копия оригинальной 35-сантиметровой скульптуры, изготовленной Сидуром в Германии.
Это первая работа скульптора, установленная в Украине. Приурочили открытие к его столетию. Художник знал, что такое ужасы войны. Имел инвалидность из-за тяжелого ранения в челюсть. Эта работа чтит память невинных людей, погибших во время войн. Скульптура небольшая по размеру, примерно 35 см. Расположена в Германии», — прокомментировал Григорий Гельфер, глава МБФ «Культурная столица».
Воспроизвел памятник, но в еще большем масштабе заслуженный художник Украины, скульптор Гарник Хачатрян.
Скульптура стремится отразить ужасы войны, которые мы сейчас переживаем. Сотни, а иногда и тысячи таких бомб каждый день падают на украинскую землю, убивая людей и разрушая их дома.
На изготовление памятника ушло три месяца.
Первый этап – был сверхтяжелый: железо, сварочный аппарат и т.д. А вот два – были творческие. Сделана она из черного металла. Высотой скульптура почти четыре метра, — отметил скульптор.
Напомним, что ранее скульптуру планировали поставить на месте разрушенных подъездов дома на Победе, куда попала российская ракета в январе 2023 года. Впрочем, впоследствии памятник решили установить на Троицкой площади.
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