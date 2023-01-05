В центре Днепра появилось дерево из «Аватара» (ФОТО)

В центре Днепра возле одного из кафе заметили дерево из "Аватара".

Необычный декор, напоминающий «дерево душ» из легендарного «Аватара», разместили возле одного из кафе на улице Сечевых Стрельцов.

Можно предположить, что владельцы кафе вдохновились недавним релизом второй части легендарного «Аватара» и решили сделать такой декор. Правда, на днепровском дереве повесили новогодние игрушки, а в остальном он сильно напоминает свой киношный прототип.

Напомним, «Аватар» — это американский научно-фантастический 3D-фильм режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона. Выход новой части под названием «Аватар. Путь воды» — 15 декабря 2022 года.

Дерево Душ – некая точка силы планеты Пандора (где развиваются события фильма). Оно «связывает» всех живых существ планеты.

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