В центре Днепра поселилась стая огромных крыс, разносивших мусор по улицам (ВИДЕО)

Стаю крыс заметили на центральном проспекте.

На днях в центре Днепра, а именно у трамвайной остановки, заметили стаю крыс. Они копались в груде мусора, лежавшей у деревьев.

Они разорвали мусорные пакеты и разносили хлам по улице. Эту картину увидели местные жители и обратились к коммунальщикам. Об этом сообщили в горсовете.

Горожане также сняли семейку крыс и выложили видео с ними в местном телеграмм-канале.

Как рассказали коммунальщики, этот участок города убирает подрядная организация. После окончания работ работники оставляют мешки с мусором в зеленой зоне, а затем забирают их на свалку. Впрочем, под бульварной частью проспекта находятся коммуникации и тепловые камеры, где живут крысы.

С этой ситуацией уже разобрались и оставили крысам «подарки».

И, скорее всего, эта ситуация с мусором привела к тому, что крысы вылезли и искали в этих пакетах еду и тому подобное. После этой истории мы предоставили поручение подрядной организации больше не покидать мусор, а сразу его вывозить. Кроме того, на средства подрядчика сегодня мы выполнили дератизацию для уменьшения популяции крыс, — говорится в сообщении горсовета.

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