В центре Днепра подростки повалили на землю и ограбили иностранца

Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Днепропетровской области.
Нападение произошло 9 ноября. Пострадавшему иностранцу 25 лет. В момент нападения он шел по улице. После того, как грабители достали из кармана жертвы мобильный, они убежали. Правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались парни, одному из которых 15, а другому 16 лет.
Фигурантов отвезли в отделение полиции. Им сообщили о подозрении грабеже, совершенном во время действия военного положения (часть 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины). Если вину подозреваемых докажут на суде, они могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 10 лет.
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