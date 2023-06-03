В центре Днепра обнаружили обнаженное тело женщины: полицейские задержали подозреваемого

В пятницу, 2 июня, на улице Князя Владимира Великого обнаружили обнаженное тело 43-летней женщины.

Оно лежало на тротуаре. На место происшествия прибыли правоохранители. Они выяснили, что на теле есть телесные повреждения.

Сегодня стало известно, что полицейские разыскали 44-летнего мужчину, который может быть причастен к преступлению.

Об этом пишет «Информатор».

Во время обысков по месту жительства подозреваемого обнаружили гранаты Ф-1 и М-67 с запалами, а также дымовую гранату М18.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге в реке утонул мужчина.

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