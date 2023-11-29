В центре Днепра 60-летний мужчина пытался сбежать из магазина в украденной одежде

Об этом сообщили в полиции Днепра.
Кража произошла на проспекте Дмитрия Яворницкого. 60-летний мужчина отправился на шоппинг, но платить за выбранную одежду не хотел. Днепрянин решил рискнуть, переоделся в примерочной и попытался выйти из магазина в новой одежде, однако убежать незамеченным ему не удалось.
На выходе покупателя остановили работники магазина и вызвали полицию.
29 ноября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
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