В Тернопольской области задержали пророссийскую пропагандистку из Днепра

В Тернопольской области разоблачили приехавшую в этот регион пророссийскую пропагандистку из Днепра и распространяла в телеграмм-каналах сообщения экс-руководителя запрещенной партии Государство Дмитрия Васильца. После чего женщиной заинтересовалась СБУ.
Еще одного коллаборанта представителя российской партии ЛДПР, поддерживающей войну против Украины, задержали в соседнем с Днепром Запорожье.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
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