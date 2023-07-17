В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300

В течение суток Российская Федерация нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300.
Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 29 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области.
Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области.
Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Плещеевка и Ступочки Донецкой области.
На Авдеевском направлении, под огнем вражеской авиации, наши защитники отбили все атаки оккупантов в районе города Авдеевка.
В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Водяное, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и у Красногоровки Донецкой области.
Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа и Георгиевка в Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара и совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное и Зеленое Поле Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.
Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса, Преображенка Запорожской области; Дудчаны, Веселое, Львовское, Садовое Херсонской области и город Херсон. Под огонь попал и Очаков Николаевской области.
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