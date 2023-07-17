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В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300

Сегодня 19:45
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Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили два вражеских "Солнцепека". Россияне же пытаются наступать на Донбассе и под Купянском в Харьковской области.

Новости Днепра про В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300

В течение суток Российская Федерация нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300.

Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Плещеевка и Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под огнем вражеской авиации, наши защитники отбили все атаки оккупантов в районе города Авдеевка.

В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Водяное, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и у Красногоровки Донецкой области.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа и Георгиевка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара и совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса, Преображенка Запорожской области; Дудчаны, Веселое, Львовское, Садовое Херсонской области и город Херсон. Под огонь попал и Очаков Николаевской области.

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Новости Днепра про В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300Українська Новости Днепра про В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300Русский

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