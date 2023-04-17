В течение дня враг обстреливал Никопольщину: какая ситуация

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В результате обстрела Никополя произошел пожар в 2-х этажном нежилом здании. Повреждены учебное заведение, медицинское учреждение, частное предприятие.
Повреждения получили 2 многоэтажных здания, 9 жилых домов, 2 нежилых здания, 3 хозяйственные сооружения, две легковушки и грузовик, вышки сотовой связи и линия электропередачи.
Красногригорьевская община к вечеру также подверглась обстрелам. Спасатели работают на месте. Последствия выясняются.
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