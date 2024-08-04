В течение дня оккупанты наносили новые атаки по Никопольскому району

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня российские войска наносили новые атаки по Никопольскому району. Использовали тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Били по Никополю, Красногригоревскому, Мировскому и Марганецкому общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки повреждены два предприятия и инфраструктура.
Разбиты почти десяток частных домов, семь хозяйственных построек, парник. Изуродовано несколько линий электропередач.
Погибших и травмированных нет.
В других общинах Днепропетровщины сегодня было тихо.
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