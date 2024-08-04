В течение дня оккупанты наносили новые атаки по Никопольскому району

Сегодня российские войска снова обстреляли Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня российские войска наносили новые атаки по Никопольскому району. Использовали тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Били по Никополю, Красногригоревскому, Мировскому и Марганецкому общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки повреждены два предприятия и инфраструктура.

Разбиты почти десяток частных домов, семь хозяйственных построек, парник. Изуродовано несколько линий электропередач.

Погибших и травмированных нет.

В других общинах Днепропетровщины сегодня было тихо.

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