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  • В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине

В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине

Сегодня 18:42
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Сегодня Никопольщина снова была под вражеским обстрелом.

Новости Днепра про В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Никопольщина пережила более 15 вражеских атак.

Страдали Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская общины. Загорелся частный дом. Еще 5 – избиты. Поврежден и многоквартирный дом, хозяйственное сооружение, — говорится в сообщении председателя ОВА.

Изуродованные админздание, сельскохозяйственное и коммунальное предприятия и медучреждение.

Разбиты легковой автомобиль и пожарная машина. Обошлось без погибших и раненых.

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