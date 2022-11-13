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  • В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое «расфасовывали» в российской Уфе

В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое «расфасовывали» в российской Уфе

Сегодня 16:57
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В Днепре продают пиво, которое расфасовали в Уфе.

Новости Днепра про В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое

В одном из днепровских АТБ было замечено российское пиво. Жители Днепра рассказали, что приобрели алкоголь в супермаркете, а затем обратили внимание на этикетку. Как оказалось, одним из импортеров является компания, зарегистрированная в российской Уфе, сообщают в телеграмм-канале «Днепр Оперативный».

Страна происхождения напитка – Польша, но импортер Россия. Вся информация о товаре тоже на русском. Скорее всего, это партия, которую планировали продавать на российском рынке, но теперь по понятным причинам этого делать не могут.

Новости Днепра про В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое

Мы решили проверить, есть ли такое пиво на полках АТБ. Мы его действительно нашли, но пока отбой по зраде. На одной из бутылок действительно было написано, что одним из импортеров является российская компания, но дальше есть стикер от АТБ, где указано, что в Украине за этот товар отвечает ООО «АТБ-маркет».

Скорее всего, это остатки партии, которую завезли, когда в начале февраля правительство разрешило ввоз товаров без украинской маркировки.

Другие бутылки этого производителя уже имеют правильную маркировку.

Новости Днепра про В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое

Но будьте внимательны и проверяйте происхождение товаров в супермаркетах, чтобы случайно не заплатить свои деньги в бюджет РФ

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