В Сухопутных войсках подтвердили, что подозреваемые в расстреле полицейских – военнослужащие

Стали известны подробности расстрела полицейских в Винницкой области.

Сухопутные войска ВС Украины подтвердили, что убийцы полицейских в Винницкой области — действующие военнослужащие одной из частей ВСУ.

На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского, — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках выразили соболезнования семье погибшего полицейского Максима Зарецкого.

Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Это непоправимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести строжайшее наказание, – добавили в командовании.

Напомним, что сегодня ночью двое неизвестных застрелили одного полицейского, другого ранили. Трагедия произошла в Гайсинском районе Винницкой области.

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