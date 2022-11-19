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В субботу в Днепре снова будут выключать электроэнергию по графику

Сегодня 09:19
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В Днепре снова будут действовать плановые отключения.

Новости Днепра про В субботу в Днепре снова будут выключать электроэнергию по графику

В субботу, 19 ноября, в Днепре и области будут действовать плановые отключения, поэтому у жителей есть время подготовиться. Традиционно график отключений можно найти на сайте ДТЭК.

Аварийные отключения пока не планируются, поэтому за один раз света может не быть только 4 часа. В Укрэнерго напомнили, что они отключают не конкретные улицы или дома, а облэнерго передают определенные объемы мощности, на которую нужно снизить потребление.

Не забывайте экономить, чтобы отключений стало меньше.

Напомним, ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что ситуация с электричеством в области должна стабилизироваться через 2-3 дня.

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