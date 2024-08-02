В Стамбуле спустили на воду второй украинский корвет «Гетман Иван Выговский»

Второй корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" был спущен на воду.

«Гетман Иван Выговский» – второй корвет типа Ada – собрали на судостроительном заводе Турции по заказу Украины. Вчера его спустили на воду.

Об этом сообщила Первая леди Украины Елена Зеленская.

Сегодня у корвета и всех причастных особый день, сопоставимый с днем ​​рождения человека, потому что спускаем его на воду. Как и два года назад, когда спускали на воду «Гетмана Ивана Мазепу», имею в честь принять участие в церемонии по приглашению руководства ВМС Украины. Мощное судно будет являться залогом безопасности всего региона, общего моря наших стран. Потому что Украина защищает не только себя, но и сам принцип мирного сосуществования для всех, — говорится в сообщении.

Церемония прошла на корабле RMK Marine в Стамбуле.

Вот как он выглядит:

Черное море покоряет украинский корвет «Иван Мазепа». 29 мая этого года он вышел на ходовые испытания.

Известно, что украинские корветы этого класса вооружены 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid. На них также установлена ​​морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut. Об этом пишет издание Militarniy.

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