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  • В Стамбуле спустили на воду второй украинский корвет «Гетман Иван Выговский»

В Стамбуле спустили на воду второй украинский корвет «Гетман Иван Выговский»

Сегодня 11:34
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Второй корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" был спущен на воду.

Новости Днепра про В Стамбуле спустили на воду второй украинский корвет

«Гетман Иван Выговский» – второй корвет типа Ada – собрали на судостроительном заводе Турции по заказу Украины. Вчера его спустили на воду.

Об этом сообщила Первая леди Украины Елена Зеленская.

Сегодня у корвета и всех причастных особый день, сопоставимый с днем ​​рождения человека, потому что спускаем его на воду. Как и два года назад, когда спускали на воду «Гетмана Ивана Мазепу», имею в честь принять участие в церемонии по приглашению руководства ВМС Украины. Мощное судно будет являться залогом безопасности всего региона, общего моря наших стран. Потому что Украина защищает не только себя, но и сам принцип мирного сосуществования для всех, — говорится в сообщении.

Церемония прошла на корабле RMK Marine в Стамбуле.

Вот как он выглядит:

Новости Днепра про В Стамбуле спустили на воду второй украинский корвет

Кадр из видео Елены Зеленской.

Черное море покоряет украинский корвет «Иван Мазепа». 29 мая этого года он вышел на ходовые испытания.

Известно, что украинские корветы этого класса вооружены 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid. На них также установлена ​​морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut. Об этом пишет издание Militarniy.

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