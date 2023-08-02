В США запустили ракету-носитель, частично изготовленную в Днепре (ВИДЕО)

2 августа в США происходил запуск ракеты-носителя, которую частично произвели в Днепре.

Об этом сообщает Ars Technica

Этой ночью в 17-ый раз запустили ракету-носитель, которую разработали при участии днепровских конструкторов. Она успешно вывела на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции.

Ракету разрабатывали представители американской компании Northrop Grumman с участием КБ «Южное», «Южмаш» и других подрядчиков. Высота носителя больше 40 метров, а диаметр 3,9 метра.

Основной корпус спроектировали конструкторы КБ «Южное», а изготовили на Южномаше вместе с украинскими предприятиями «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-Аркос» (Харьков), «Хартрон-Юком» (Запорожье), «Чезара Телеметрия», «Рапид» » (Чернигов) по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

Специалисты конструкторского бюро «Южное» в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска.

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