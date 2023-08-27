В Соборном районе Днепра в пожаре погиб мужчина

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 21:34. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже.
Внутри помещения обнаружили мужчину без сознания. Его вынесли из задымленного дома и передали работникам экстренной медицинской помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата — медики констатировали смерть днепрянина.
Читайте также:
Автор:
Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Алису Шаталюк, которая 24 августа вышла…
27 августа ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую…
Сегодня русские войска трижды обстреливали Никополь.
Сегодня в Днепре бригады КП "Днепропроводоканал" проводят ремонтные работы.
Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Алису Шаталюк, которая 24 августа вышла из дома в городе Подгородном в Днепровском районе и до настоящего времени не вернулась.
В ночь на 27 августа на "Тарчински Арене" во Вроцлаве, Польша, состоялся бой украинского боксера Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа.
27 августа ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг снова терроризировал Никопольщину, а также Синельниковский район.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре прошел кинологический фестиваль "Гав-Гав Фест".
Сегодня русские войска трижды обстреливали Никополь.
Сегодня чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBO/IBF Александр Усик проведет обязательную защиту титула против британца Даниэля Дюбуа.
В Житомирской области во время выполнения боевого задания столкнулись два самолета L-39. Трое пилотов погибли.
Сегодня в Днепре бригады КП "Днепропроводоканал" проводят ремонтные работы.
В Днепре полиция задержала мужчину, который хотел принести взятку в ТЦК.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!