В Соборном районе Днепра в пожаре погиб мужчина

В субботу, 26 августа, в Днепре на улице Владимира Винниченко в Соборном районе произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир шестиэтажного жилого дома.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 21:34. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже.

Внутри помещения обнаружили мужчину без сознания. Его вынесли из задымленного дома и передали работникам экстренной медицинской помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата — медики констатировали смерть днепрянина.

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