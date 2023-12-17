В Словакии перевернулся автобус из Украины: в салоне было 53 пассажира, в том числе дети

В Словакии сегодня утром опрокинулся украинский автобус.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На место сразу прибыли пожарные, медики и другие службы по оказанию помощи пострадавшим.

Около восьми утра в воскресенье, 17 декабря вблизи села Даргов Требишевского района перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями, — говорится в сообщении.

Все пострадавшие остались в сознании. У них травмы конечностей и головы.

По предварительной информации, среди 7 раненых есть дети.

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