В Слобожанском отключили воду всем: что произошло

Отключение воды связано с проведением аварийных работ по улице Тепличная, 38. В течение дня водоснабжение подключат.

В Слобожанском сегодня 30 ноября отключили воду. Об этом сообщает "КП "Днепроводоканал".

В Днепре и области сегодня 30 ноября действуют экстренные отключения…

29 ноября ВСУ отразили шесть атак россиян в Луганской и…

В Украине может появиться еще одна выплата для военных во…

Военным планируют назначить еще одну выплату: что известно В Украине может появиться еще одна выплата для военных во время военного положения. 0 просмотров

В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронте 29 ноября ВСУ отразили шесть атак россиян в Луганской и Донецкой областях, а украинская авиация нанесла 17 ударов по вражеским войскам и технике. просмотров

Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду. просмотров

Записная книжка остановила обломок от снаряда, который мог попасть бойцу ВСУ в сердце Украинского защитника от смерти на фронте спасла обычная записная книжка. Маленькая книжечка в кожаной обложке "поймала" обломок вражеского снаряда. Это можно назвать настоящим чудом! 0 просмотров

В Киеве женщина застряла в лифте и у нее начались роды Спасатели достали роженицу из заблокированного лифта многоэтажки в одном из спальных районов Киева. 0 просмотров