В Слобожанском отключили воду всем: что произошло

Отключение воды связано с проведением аварийных работ по улице Тепличная, 38. В течение дня водоснабжение подключат.
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