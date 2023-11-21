В сквере на Успенской площади из-за аномально теплой осени на деревьях появились почки

Вопреки морозу на деревьях в сквере на Успенской площади появились почки.

На ивах, высаженных в сквере отреконструированной Успенской площади, видны почки, сообщает Dnepr.info.

Это негативные последствия аномально теплой осени.

На веточках деревьев обильно виднеются почки, обычно появляющиеся весной, с первыми теплыми днями. Впрочем, в этом году растения из-за аномального тепла собираются вторично распускаться.

Ранее днепряне сообщали, что по второму кругу цветут фруктовые деревья – яблоки, груши, вишни, а также другие растения, которые в середине октября должны сбрасывать листья. К примеру, в парке Глобы в начале ноября буйно расцвели розы, обычно отцветавшие к этому времени.

Ботаники утверждают, что повторное цветение негативно отразится на растениях и деревьях. В то же время это последствия глобального потепления и изменения климата, которых избежать почти невозможно. Так что придется как-то пристраиваться к новым правилам природы и стараться минимизировать негативное влияние на флору и фауну.

Напомним, недавно в Днепре окончательно открыли Успенскую площадь.

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