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В шести парках Днепра появились укрытия: где они находятся

Сегодня 10:22
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В Днепре в парках появились бетонные укрытия.

Новости Днепра про В шести парках Днепра появились укрытия: где они находятся

В шести парках Днепра оборудовали бетонные укрытия, где можно пересидеть воздушную тревогу, если она застала вас врасплох. Список хранилищ опубликовали в Департаменте парков и рекреации ДМР.

Теперь во время воздушной тревоги можно спрятаться в укрытиях, которые есть в следующих парках:

  • Парк им. Т.Г. Шевченко (смотровая площадка)
  • Сквер Ивана Старова (на остановке трамвая «Парк Шевченко»)
  • «Новокодакский» городской молодежный парк (территория парковки)
  • Сквер «Прибрежный» (на тротуаре)
  • Парк Глобы (возле центральной аллеи и на въезде в парк Л. Глобы рядом со шлагбаумом)
  • Парк им.Писаржевского (на остановке «Парк Писаржевского»)

Напомним, ранее мы писали об укрытии на ж/м Победы, на котором появился желтый человечек. Ранее в Днепре на стенах уличных укрытий появился стрит-арт. А местные власти пообещали, что укрытия раскрасят, чтобы они были узнаваемы.

Новости Днепра про В шести парках Днепра появились укрытия: где они находятся

Новости Днепра про В шести парках Днепра появились укрытия: где они находятся

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