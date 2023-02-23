В шести парках Днепра появились укрытия: где они находятся

В шести парках Днепра оборудовали бетонные укрытия, где можно пересидеть воздушную тревогу, если она застала вас врасплох. Список хранилищ опубликовали в Департаменте парков и рекреации ДМР.
Теперь во время воздушной тревоги можно спрятаться в укрытиях, которые есть в следующих парках:
Напомним, ранее мы писали об укрытии на ж/м Победы, на котором появился желтый человечек. Ранее в Днепре на стенах уличных укрытий появился стрит-арт. А местные власти пообещали, что укрытия раскрасят, чтобы они были узнаваемы.
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