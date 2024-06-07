В Севастопольском парке в Днепре частично демонтируют мемориал

В Севастопольском парке уберут таблички, где упоминаются российские солдаты, участвующие в Севастопольской битве. Раньше здесь убрали бюсты известных военачальников, но теперь не будет никаких упоминаний о них.
В КП «Городская инфраструктура» объяснили, что жители Днепра неоднократно жаловались на то, что в Севастопольском парке до сих пор есть упоминание о военных, представлявших тогда интересы Российской Империи.
До этого разрушить мемориал или проводить какие-либо работы не могли, но согласно приказу Министерства культуры и информационной политики Украины N363 от 16.05.2024 «О признании не подлежащими внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия», теперь это разрешено, пишет «Наше місто«».
Убираются надгробные сооружения и мемориальные элементы на могиле участников обороны Севастополя в период Крымской войны, относящейся к символике коммунистического тоталитарного режима и (или) символике российской имперской политики, – рассказали в департаменте.
Прежде всего, уберут табличку «Русским воинам от трудящимся Днепропетровска…».
Демонтированные элементы могут передать музею, но в парке их больше не будет.
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