В Севастопольском парке в Днепре частично демонтируют мемориал

В Днепре в Севастопольском парке частично демонтируют мемориал, посвященный русским солдатам, участвовавшим в Севастопольской битве.

В Севастопольском парке уберут таблички, где упоминаются российские солдаты, участвующие в Севастопольской битве. Раньше здесь убрали бюсты известных военачальников, но теперь не будет никаких упоминаний о них.

В КП «Городская инфраструктура» объяснили, что жители Днепра неоднократно жаловались на то, что в Севастопольском парке до сих пор есть упоминание о военных, представлявших тогда интересы Российской Империи.

До этого разрушить мемориал или проводить какие-либо работы не могли, но согласно приказу Министерства культуры и информационной политики Украины N363 от 16.05.2024 «О признании не подлежащими внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия», теперь это разрешено, пишет «Наше місто«».

Убираются надгробные сооружения и мемориальные элементы на могиле участников обороны Севастополя в период Крымской войны, относящейся к символике коммунистического тоталитарного режима и (или) символике российской имперской политики, – рассказали в департаменте.

Прежде всего, уберут табличку «Русским воинам от трудящимся Днепропетровска…».

Демонтированные элементы могут передать музею, но в парке их больше не будет.