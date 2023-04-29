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В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили об атаке БПЛА

Сегодня 08:16
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Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.

Новости Днепра про В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили об атаке БПЛА

Ночью неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в Крыму.

Об этом сообщил так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев в Telegram.

Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоен 4 класс, – заявил гауляйтер.

Новости Днепра про В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили об атаке БПЛА

Развожаев также сообщил, что никто из людей не пострадал, а гражданским объектам ничего не угрожает.

Новости Днепра про В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили об атаке БПЛА

Новости Днепра про В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили об атаке БПЛА

В то же время российские паблики публикуют кадры с места событий.

На фото и видео видно, что возгорание достаточно масштабное.

Так называемый «губернатор Севастополя» также сообщил, что на месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей, ожидается прибытие пожарного поезда.

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Новости Днепра про В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили об атаке БПЛАУкраїнська Новости Днепра про В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили об атаке БПЛАРусский

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