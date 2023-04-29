В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили об атаке БПЛА

Ночью неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в Крыму.
Об этом сообщил так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев в Telegram.
Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоен 4 класс, – заявил гауляйтер.
Развожаев также сообщил, что никто из людей не пострадал, а гражданским объектам ничего не угрожает.
В то же время российские паблики публикуют кадры с места событий.
На фото и видео видно, что возгорание достаточно масштабное.
Так называемый «губернатор Севастополя» также сообщил, что на месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей, ожидается прибытие пожарного поезда.
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