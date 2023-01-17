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  • В сети распространяют «новые графики» отключений света от ДТЭК: комментарий компании

В сети распространяют «новые графики» отключений света от ДТЭК: комментарий компании

Сегодня 18:48
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Сегодня, 17 января, в социальных сетях днепряне начали распространять "новые графики" отключений света.

Горожане отмечают, что в их домах нет электроэнергии по этому графику.

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Мы обратились за комментарием по этому поводу в прес-службу ДТЭК «Днепровские электросети».

Как нам сообщили, сейчас в Днепропетровской области сохраняется очень высокий дефицит электроэнергии. Поэтому в регионе применены экстренные отключения света, во время которых никакие графики не действуют.

Поэтому табличка, которую распространяют в социальных сетях, не соответствует действительности. Да, могут быть совпадения, но всех абонентов отключают на разное время – кого-то на 4 часа, а кого-то – на 5, 6. Однако в ДТЭК отметили, что делают все возможное, чтобы не допустить отключения света более чем на 8 часов.

Когда НЭК «Укрэнерго» повысит лимиты для области, мы сможем вернуться к стабилизационным отключениям. Тогда будут действовать привычные графики. Проверить можно будет здесь.

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