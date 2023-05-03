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В сети появилось видео ночного удара БПЛА по Кремлю, РФ обвиняет Украину

Сегодня 15:27
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Кремль этой ночью атаковали из БПЛА.

Новости Днепра про В сети появилось видео ночного удара БПЛА по Кремлю, РФ обвиняет Украину

Ночью 3 мая у московского Кремля слышали взрывы. Сначала информация о якобы атаке на центр Москвы появилась в российских телеграмм-каналах, а затем пропагандистские росСМИ, со ссылкой на администрацию президента РФ, сообщили, что военные уничтожили два беспилотника.

Традиционно в атаке обвинили Украину.

РосСМИ отметили, что Путин, к сожалению, не пострадал, а атака не повлияла на его график. Сообщается, что Кремль расценил эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента в канун Дня Победы». И будто бы теперь РФ оставляет за собой право «нанести ответный удар».

Спикер РФ Песков говорит, что парад из-за БПЛА отменять не будут, но мэр Москвы запретил использование беспилотников в городе, якобы чтобы не усложнять работу военным.

Очевидцы публикуют кадры из центра Москвы. Как видим, над Кремлем действительно есть дым.

Новости Днепра про В сети появилось видео ночного удара БПЛА по Кремлю, РФ обвиняет Украину

В сети публикуют видео с вроде бы моментом попадания беспилотника по Кремлю. Судя по фото, верхушка постройки действительно немного подгорела.

Кто именно нанес удар – точно неизвестно. Украинские власти пока никак не комментировали этот инцидент. Вполне возможно, что сама РФ обстреляла Кремль, чтобы обвинить в этом украинцев.

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Новости Днепра про В сети появилось видео ночного удара БПЛА по Кремлю, РФ обвиняет УкраинуУкраїнська Новости Днепра про В сети появилось видео ночного удара БПЛА по Кремлю, РФ обвиняет УкраинуРусский

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