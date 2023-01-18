В сети появилось ужасное видео после падения вертолета в Броварах

В детском саду Броваров во время падения вертолета находились 73 ребенка. Спасатели продолжают разбирать завалы. Поскольку садик непригоден для дальнейшего пребывания детей, воспитанников переведут в другие учреждения.

В сети показали видео, снятое сразу после падения вертолета. На нем – локальные воспламенения и сплошной дым.

Напомним, в Броварах на Киевщине в среду, 18 января, упал вертолет вблизи детсада. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Среди жертв трагедии один ребенок.

Продолжаются поисково-спасательные работы в здании детского сада. От ГСЧС привлечены 65 спасателей и 12 единиц техники. К поиску привлекли кинологов. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

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