В сети показали редкие фото со строительства гостиницы «Парус»: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны

Так об этом отеле высказался несколько лет назад мэр Днепра Борис Филатов.
И действительно, это здание сегодня только издалека кажется привлекательным, если подойти ближе, то можно увидеть, как со временем «все большое и помпезное» разваливается и приходит в упадок.
На днях в сети показали редкие фото со строительства «Паруса». Поэтому мы решили рассказать немного и об истории его появления.
Все начиналось с того, что советские власти хотели построить новый символ тогда еще Днепропетровска. Здание должно было символизировать советскую мощь, грандиозность и размер государства – то «большое и помпезное». Место для строительства выбрали очень удачное – на берегу реки, почти в центре города.
Проект гостиницы разрабатывался в 1972-1974 годах.
Общая площадь застройки составляет 6,9 га. Весь отель имеет 28 этажей. Само место строительства намывалось искусственным путем, после чего вбивались сваи, которые опираются на гранитный щит, лежащий в основе сооружения. Их общее число – около 3 000. Также было предусмотрено строительство бассейна, причала и автостоянки.
Строительные работы начались в 1975 году. Через три года возвели каркас здания, а ввести гостиницу в эксплуатацию хотели в 1979 году. Но не сложилось – строительство затянулось. С 1987 года строительные работы стали уменьшаться, а с 1995-го совсем прекратились.
Небоскреб просто стоял и разваливался, но в 2005 году его продали ЧП «Ромбус-Приват» за $4 000 000. По условиям контракта, покупатели должны были достроить гостиницу до 2015 года. Но и здесь что-то пошло не так.
18 ноября 2021 года вступило в силу решение центрального апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора купли-продажи между Днепровским городским советом и компанией «Ромбус-Приват». Отель «Парус» вернули в собственность города. Городские власти планировали снести здание гостиницы, предварительно закрасив герб Украины. Однако этим планам помешало полномасштабное вторжение рф.
Источники: ФБ-сообщество «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото» и «Википедия».
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