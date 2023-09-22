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  • В сети показали редкие фото со строительства гостиницы «Парус»: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны

В сети показали редкие фото со строительства гостиницы «Парус»: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны

Сегодня 17:26
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«Недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны. С 1975 года этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц».

Новости Днепра про В сети показали редкие фото со строительства гостиницы

Так об этом отеле высказался несколько лет назад мэр Днепра Борис Филатов.

И действительно, это здание сегодня только издалека кажется привлекательным, если подойти ближе, то можно увидеть, как со временем «все большое и помпезное» разваливается и приходит в упадок.

На днях в сети показали редкие фото со строительства «Паруса». Поэтому мы решили рассказать немного и об истории его появления.

Все начиналось с того, что советские власти хотели построить новый символ тогда еще Днепропетровска. Здание должно было символизировать советскую мощь, грандиозность и размер государства – то «большое и помпезное». Место для строительства выбрали очень удачное – на берегу реки, почти в центре города.

Проект гостиницы разрабатывался в 1972-1974 годах.

Новости Днепра про В сети показали редкие фото со строительства гостиницы

Общая площадь застройки составляет 6,9 га. Весь отель имеет 28 этажей. Само место строительства намывалось искусственным путем, после чего вбивались сваи, которые опираются на гранитный щит, лежащий в основе сооружения. Их общее число – около 3 000. Также было предусмотрено строительство бассейна, причала и автостоянки.

Новости Днепра про В сети показали редкие фото со строительства гостиницы

Строительные работы начались в 1975 году. Через три года возвели каркас здания, а ввести гостиницу в эксплуатацию хотели в 1979 году. Но не сложилось – строительство затянулось. С 1987 года строительные работы стали уменьшаться, а с 1995-го совсем прекратились.

Новости Днепра про В сети показали редкие фото со строительства гостиницы

Небоскреб просто стоял и разваливался, но в 2005 году его продали ЧП «Ромбус-Приват» за $4 000 000. По условиям контракта, покупатели должны были достроить гостиницу до 2015 года. Но и здесь что-то пошло не так.

18 ноября 2021 года вступило в силу решение центрального апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора купли-продажи между Днепровским городским советом и компанией «Ромбус-Приват». Отель «Парус» вернули в собственность города. Городские власти планировали снести здание гостиницы, предварительно закрасив герб Украины. Однако этим планам помешало полномасштабное вторжение рф.

Источники: ФБ-сообщество «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото» и «Википедия».

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