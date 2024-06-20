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В сети показали обломки сбитых ракет на Днепропетровщине

Сегодня 11:05
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В социальных сетях обнародовали фото обломков от ракет, которые летели над Днепропетровщиной сегодня ночью.

Новости Днепра про В сети показали обломки сбитых ракет на Днепропетровщине

Последствиями ночной вражеской атаки поделились в публикации Telegram-канала Воздушных Сил ВС Украины.

Отмечается, что на фото – обломки от крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Только они заходили с юго-восточного направления, однако были сбиты противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровщины.

С тех пор вот такие «трофеи» можно наблюдать на месте сбития.

Напомним, сегодня в результате вражеской атаки были ранены люди, изуродованы дома, линии передач, а также серьезно повреждено оборудование теплоэнергостанции ДТЭК и другие объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего сегодня с 11 часов дня света будет меньше, чем планировалось.

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