В сети показали, как мог бы выглядеть бульвар на 12 квартале в Днепре, после обновления

Урбанист из Днепра разработал проект бульвара на 12 квартале.

Улицу Дениса Котенко на 12 квартале в Днепре, названную в честь погибшего в 2022 году Героя, планировали обновить весной этого года, однако планы отложили.

Об этом рассказали в Facebook-сообществе Urban Dnipro и отметили, что эта улица является «точкой притяжения» и имеет потенциал стать еще одним комфортным общественным пространством района.

Урбанисты провизуализировали, как мог бы выглядеть бульвар после обновления.

Главными акцентами проекта являются:

насыщение бульваров скамейками со спинкой;

обновление (мощение) дорожек;

зонирование тротуаров цветом и типом мощения;

выделить приоритет людей на пересечениях с проездами авто.

Вот так может выглядеть улица, если ее обновят:

Неизвестно, когда может быть реконструирована улица. Относительно принятого проекта и бюджета, который планируют вкладывать, местные власти также пока не сообщают.

Напомним, в Днепре планируют реконструировать сквер, который почти не менялся с советских времен: как будет выглядеть.

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