В сети показали, как мог бы выглядеть бульвар на 12 квартале в Днепре, после обновления

Улицу Дениса Котенко на 12 квартале в Днепре, названную в честь погибшего в 2022 году Героя, планировали обновить весной этого года, однако планы отложили.
Об этом рассказали в Facebook-сообществе Urban Dnipro и отметили, что эта улица является «точкой притяжения» и имеет потенциал стать еще одним комфортным общественным пространством района.
Урбанисты провизуализировали, как мог бы выглядеть бульвар после обновления.
Главными акцентами проекта являются:
Вот так может выглядеть улица, если ее обновят:
Неизвестно, когда может быть реконструирована улица. Относительно принятого проекта и бюджета, который планируют вкладывать, местные власти также пока не сообщают.
Напомним, в Днепре планируют реконструировать сквер, который почти не менялся с советских времен: как будет выглядеть.
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