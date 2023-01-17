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В сети опубликовали видео попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре

Сегодня 11:49
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Местный телеграмм-канал опубликовал видео от очевидцев, где видно, как российская ракета попадает в дом.

Новости Днепра про В сети опубликовали видео попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре

14 января в Днепр прилетела российская ракета. По словам сил противовоздушной обороны, это была советская х-22. Такой ракетой в июне был уничтожен торговый центр в Кременчуге. В субботу ею разрушили целый подъезд многоквартирного дома на Победе.

Момент прилета зафиксировал регистратор автомобиля, который находился недалеко от места прилета. Видео опубликовали в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».

Видео специально замедлили, чтобы можно было увидеть ракету. Она целилась как раз в тот дом.

Это видео опровергает версию о том, что украинские силы обороны сбили ракету и поэтому она упала на многоэтажку. Ранее советник ОП Алексей Арестович рассказал российскому журналисту Фейгину, что ПВО сбила ракету, а та упала на подъезд. Это заявление подхватили в России и начали обвинять в трагедии ВСУ. В Воздушных силах опровергли эту версию, заявив, что украинское ПВО не способно сбивать эти ракеты.

Позже Алексей Арестович извинился перед жителями Днепра за свое заявление. Сегодня стало известно, что он написал заявление об уходе из должности внештатного советника Офиса президента.

По состоянию на 11:30 17 января известно о 44 погибших в результате субботней трагедии.

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