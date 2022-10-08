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В сети опубликовали момент взрыва на Крымском мосту (ВИДЕО)

Сегодня 10:30
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Появился момент взрыва.

Новости Днепра про В сети опубликовали момент взрыва на Крымском мосту (ВИДЕО)

Утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту. Местные сообщали о звуке взрыва, но так называемые оккупационные власти сначала опровергли эту информацию и заявляли о загоревшихся вагонах с топливом. Позже появилась версия о диверсии «украинским вандалах» и грузовике со взрывчаткой.

РосСМИ и телеграмм-каналы опубликовали видео с камер наблюдений, установленных на мосту. На записи виден момент мощного взрыва. После чего начался масштабный пожар. Известно, что разрушены две секции автомобильной переправы.

Так звали власти Крыма сообщили, что запустят паромную переправу. А вот билеты на поезда и автобусы в и из оккупированного Крыма уже не продают. Движение на мосту перекрыто.

«Я не хочу уезжать из Крыма» — ну теперь точно не поедут.

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Новости Днепра про В сети опубликовали момент взрыва на Крымском мосту (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В сети опубликовали момент взрыва на Крымском мосту (ВИДЕО)Русский

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