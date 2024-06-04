В сети напомнили о фонтане на центральном проспекте Днепра (ФОТО)

На центральном проспекте, нынешнем Дмитрия Яворницкого, существовал маленький фонтанчик. В Facebook-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск» обнародовали архивные фото миниатюрного фонтана.
Такой хорошенький фонтан был на главном проспекте Днепропетровска. Май 1979 года, — говорится в сообщении.
По словам днепрян, фонтан располагался между улицами Артема (ныне – Сечевых Стрельцов) и Карла Либкнехта (Михаила Грушевского).
Днепрянин Сергей рассказал, что сзади на фото видны двери Художественного салона, где местные художники и творцы выставляли свои творения с небольшой наценкой. Там можно было приобрести все от картин или гончарных изделий до вышиванок и посуды из Петриковки.
Таков был фонтан в 1930-х.
Горожане вспоминают, что на аллее было два фонтана, один неподалеку от градусника, а второй — в начале квартала, напротив центрального гастронома, ближе к улице Карла Либкнехта.
Таким фонтан был где-то в середине 80-х:
Читайте также:
Автор:
В Днепре трамваи на маршруте №15 поедут в ДЭПО раньше.
В Днепропетровской области может быть рекордный урожай арбузов.
В Днепропетровской области есть целое поле диких маков.
В Днепре во время пожара погиб человек.
В Днепре трамваи на маршруте №15 поедут в ДЭПО раньше.
В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет перечислен автоматически.
В Днепропетровской области может быть рекордный урожай арбузов.
В Днепропетровской области есть целое поле диких маков.
В Днепре во время пожара погиб человек.
Метеорологи еще раз предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.
Первый стационарный «официальный» цирк в Днепре появился в 1960 году. До этого циркачи и акробаты выступали в цирке-шапито. Он был разрушен во время Второй мировой войны. После освобождения города шапито восстановили, но оно здание требовало капитального ремонта и его просто…
Мужчину, который "игрался" салютом в Деевке, нашли полицейские.
У Дніпрі внаслідок вранішньої ворожої атаки згоріла ремонтна база.
В Днепре посетитель кафе устроил стрельбу и ранил охранника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!