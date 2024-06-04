В сети напомнили о фонтане на центральном проспекте Днепра (ФОТО)

Днепряне поностальгировали по фонтану, существовавшему несколько десятилетий назад.

На центральном проспекте, нынешнем Дмитрия Яворницкого, существовал маленький фонтанчик. В Facebook-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск» обнародовали архивные фото миниатюрного фонтана.

Такой хорошенький фонтан был на главном проспекте Днепропетровска. Май 1979 года, — говорится в сообщении.

По словам днепрян, фонтан располагался между улицами Артема (ныне – Сечевых Стрельцов) и Карла Либкнехта (Михаила Грушевского).

Днепрянин Сергей рассказал, что сзади на фото видны двери Художественного салона, где местные художники и творцы выставляли свои творения с небольшой наценкой. Там можно было приобрести все от картин или гончарных изделий до вышиванок и посуды из Петриковки.

Таков был фонтан в 1930-х.

Горожане вспоминают, что на аллее было два фонтана, один неподалеку от градусника, а второй — в начале квартала, напротив центрального гастронома, ближе к улице Карла Либкнехта.

Таким фонтан был где-то в середине 80-х:

Впрочем, горожане утверждают, что уже в 1983 году фонтан на этом месте не видели.

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