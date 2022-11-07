В селе на Днепропетровщине местного жителя нашли мертвым в пруду

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и правоохранителей. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС обнаружили, что на расстоянии 5 метров от берега находилось тело мужчины. С помощью резиновой лодки и веревки утонувшего перевезли на берег и передали полиции. Им оказался местный житель — мужчина, 1970 года рождения, — говорится в сообщении ГСЧС.
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