В селе на Днепропетровщине местного жителя нашли мертвым в пруду

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и правоохранителей. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС обнаружили, что на расстоянии 5 метров от берега находилось тело мужчины. С помощью резиновой лодки и веревки утонувшего перевезли на берег и передали полиции. Им оказался местный житель — мужчина, 1970 года рождения, — говорится в сообщении ГСЧС.

Труп мужчины на поверхности воды в местном пруду заметили жители села Новоалександровка Синельниковского района.

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