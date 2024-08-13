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В СБУ заявили, что за убийством Фарион могли стоять российские спецслужбы

Сегодня 20:37
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СБУ предполагает, что в убийстве Фарион были причастны спецслужбы РФ.

Новости Днепра про В СБУ заявили, что за убийством Фарион могли стоять российские спецслужбы

За убийством языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион могли стоять российские спецслужбы, но эту версию еще проверяют. Об этом пишет издание «Телеграф» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины на официальный запрос.

Среди прочего, СБУ проверяет одну из версий по причастности российских спецслужб к организации убийства и связи задержанного с неонацистским движением, центр которого находится в РФ, – говорится в сообщении. Названий российских спецслужб СБУ не указала.

Издание отмечает, что в убийстве Фарион МВД подозревает 18-летнего жителя Днепра, который «засветился» в комментариях на форуме неонацистской организации NS/WP – (National-Socialism / White Power), действующей в стране-агрессоре России и признанной террористической.

Именно это движение, по данным СМИ, было причастно к поджогам военкоматов и машин в РФ, а также якобы готовило покушения на кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.

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Новости Днепра про В СБУ заявили, что за убийством Фарион могли стоять российские спецслужбыУкраїнська Новости Днепра про В СБУ заявили, что за убийством Фарион могли стоять российские спецслужбыРусский

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