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  • В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителя

В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителя

Сегодня 11:56
просмотров

Житель Одессы якобы обнаружил в пачке ряженки ТМ "Злагода" паука.

Новости Днепра про В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителя

Об этом мужчина рассказал в соцсети.

Он отметил, что уже почти съел (а точнее выпил) насекомое.

К своему посту одессит добавил фото «находки».

Новости Днепра про В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителя

Новости Днепра про В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителя

Мы решили обратиться за комментарием к производителю.

Как сообщили журналисту dnepr.info в отделе качества «Злагоды», по этому инциденту никаких обращений не поступало.

Кроме того, отметили, что паук или что-либо другое никак не могли попасть в пакет с ряженкой, ведь на предприятии закрытый цикл производства. К тому же стоят фильтры.

Для справки: продукция ТМ «Злагода» производится на ЧАО «Комбинат «Приднепровский», который расположен в Днепре.

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Новости Днепра про В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителяУкраїнська Новости Днепра про В ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителяРусский

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