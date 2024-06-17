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В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие, большинство из них – дети

Сегодня 12:04
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В румынском уезде Констанца произошла авария с участием автобуса, внутри которого находились 57 граждан Украины, 42 из них - дети.

Новости Днепра про В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие, большинство из них – дети

О событии сообщает Digi24 со ссылкой на представителей инспекции по чрезвычайным ситуациям Добруджи.

В ночь на понедельник на железнодорожном переезде между селами Тариверде и Байя произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, который перевозил украинцев. На место происшествия выехали бригады пожарной и скорой помощи.

Правоохранители округа Констанца заявили, что оба транспортных средства двигались в одном и том же направлении. Оба водителя были проверены на наличие алкоголя или психотропных веществ в крови, результаты были отрицательными.

Отмечается, что из 57 пассажиров автобуса 15 нуждаются в медицинской помощи, тринадцать из них – дети. Двоих взрослых и двоих детей отправили в больницу, других украинцев микроавтобусами доставили в Неводарь.

Власти Украины еще не прокомментировали случай.

Напомним, ранее мы писали, что в Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым.

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Новости Днепра про В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие, большинство из них – детиУкраїнська Новости Днепра про В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие, большинство из них – детиРусский

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