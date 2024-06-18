В руде из Кривого Рога спрятали большую партию сигарет, чтобы тайно переправить за границу

С Украины пытались перевозить контрабанду, спрятанную в руде из Кривого Рога.

Затейливых контрабандистов задержали на Волыни во время прохождения таможенного контроля, сообщили в Госпогранслужбе.

Более 5 тысяч сигарет обнаружили в вагонах товарного поезда, перевозившего руду из Кривого Рога в Польшу. Пограничники, осматривавшие грузовой поезд, с помощью технических средств обнаружили посторонние вложения среди груза. Под слоем черной руды были свертки с сигаретами.

Общее количество составило более 5 тысяч пачек. Весь товар изъят. Ведется следствие.

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