В России умер разработчик «Калибров», которым обстреливают города Украины

Камнева не стало 9 января 2023 года. Он был научным руководителем АО «Концерн ПКО «Алмаз — Антей». Кроме этого он принимал участие в разработке многих ракетных комплексов. В том числе и крылатой ракеты «Калибр». Ими оснащают российские корабли и подводные лодки и обстреливают мирное население Украины.
«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО «Концерн ПКО «Алмаз – Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», — говорится в сообщении.
Источник: Інтерфакс
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