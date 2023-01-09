В России умер разработчик «Калибров», которым обстреливают города Украины

«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО «Концерн ПКО «Алмаз – Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», — говорится в сообщении.

Камнева не стало 9 января 2023 года. Он был научным руководителем АО «Концерн ПКО «Алмаз — Антей». Кроме этого он принимал участие в разработке многих ракетных комплексов. В том числе и крылатой ракеты «Калибр». Ими оснащают российские корабли и подводные лодки и обстреливают мирное население Украины.

В этом году с улиц Днепра уже исчезли три памятника.…

Жители Днепра смогут готовить еду в школах во время блэкаута Жители многоэтажек Днепра с электроплитами смогут готовить еду в школах во время блэкаута. просмотров

Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подростка Полиция Новомосковска разыскивает 14-летнего Максима Беспалько. Парень пошел платить за коммунальные услуги и не вернулся. На связь не выходит. просмотров

10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года В этом году с улиц Днепра уже исчезли три памятника. Чуть больше был демонтировано в декабре 2022 года. Большая часть людей, в честь которых были установлены монументы в нашем городе не имела к Днепру никакого отношения. Журналисты dnepr.info собрали подборку… просмотров

В Украине лук подорожал в 3,4 раза: сколько стоит килограмм в Днепре В Украине после новогодних праздников подорожал лук. Рост цен спровоцировал повышенный спрос на овощ оптовых и розничных покупателей. При этом большая часть производителей оставила качественный лук в хранилищах, чтобы позже продать его по более высокой цене. 0 просмотров

В Днепре мужчина украл в магазине духи и пытался убежать Вечером 7 января во время патрулирования правоохранители заметили убегающего мужчину и бегущую за ним женщину, которая звала на помощь. 1 просмотров