В россии нашли мертвым экс-депутата ВР Илью Киву

Сегодня, 6 декабря, российские СМИ сообщили, что в Подмосковье нашли мертвым предателя Украины, бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву.

Об этом, в частности, написало издание «РиаНовости» со ссылкой на экстренные службы.

Отметим, Кива активно ведет Telegram-канал, последнее сообщение в нем было сегодня утром в 8:48.

Также украинский блогер Игорь Лаченков написал, что, по его информации, предателя ликвидировали из стрелкового оружия – это была спецоперация СБУ.

Отметим Илья Кива – пропагандист, пророссийский политик, бежавший из Украины накануне полномасштабного вторжения рф под предлогом отдыха на территории ЕС. Позже стало известно, что нардеп находится на российской территории – там он попросил политическое убежище.

Верховная Рада лишила беглеца мандата, а правоохранители открыли против него уголовные производства по нескольким статьям, в частности, его обвинили в государственной измене. Кроме того, он получил подозрение в декларировании ложной информации.

13 ноября Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Обновлено: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию Кивы.

Да, можем подтвердить, что Кива всё. Такая судьба постигнет всех предателей Украины, а также пособников путинского режима, – сказал он.

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