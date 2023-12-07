В российском Брянске 8-классница устроила стрельбу в школе и убила одноклассницу

Как сообщают российские телеграм-каналы и пропагандистские СМИ, инцидент произошел в брянской гимназии №5 примерно в 9:15 по местному времени. 14-летняя Алина принесла с собой родительское ружье и открыла огонь в своем классе, где как раз начиналось занятие по биологии.
Остальные классы в школе эвакуировали, а на место вызвали силовиков. До приезда милиции девушке удалось застрелить свою одноклассницу Марию и ранить еще 6 человек. После стрельбы школьница покончила с собой.
РосСМИ сообщают о двух погибших и шести раненых. Как сообщает Минздрав РФ, пятерых забрали в больницу, из них четверо — в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации.
Сейчас известно, что школьница взяла у своего отца ружье «Беказ-3» и судя по фото, которые публикуют российские телеграм-каналы — большой нож. Мотивы поступка восьмиклассницы выясняются, но по предварительной информации стрельбу Алина могла устроить из-за буллинга.
Отца шутерки допрашивают силовики.
Осторожно! Далее чувствительны фото, которые для некоторых могут быть неприятными.
Телеграм-каналы публикуют фото с места преступления. На первом фото застреленая одноклассница, на втором — устроившая стрельбу школьница.
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